МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Республіки Білорусь. Українцям, які вже перебувають на території країни, рекомендовано не брати участь у масових заходах. Про це на брифінгу в 13 серпня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

«Оскільки ситуація в Білорусі залишається напруженою, Міністерство закордонних справ вчора дало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади», – сказав міністр.

Він зауважив, що, у зв’язку з затриманням напередодні принаймні трьох українських громадян, міністерство видає нову рекомендацію громадянам України.

«Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України: утриматись від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації у цій країні та подальших оголошень», – заявив Кулеба.

Зазначимо, напередодні в МЗС повідомляли, що у Мінську затримали двох українців – Костянтина Реутського і Євгена Васильєва.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської – 9,90% голосів.

Після закінчення президентських виборів у Білорусі почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.