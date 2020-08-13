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МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Білорусі

Ольга Денисяка

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Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Республіки Білорусь. Українцям, які вже перебувають на території країни, рекомендовано не брати участь у масових заходах. Про це на брифінгу в 13 серпня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

 

«Оскільки ситуація в Білорусі залишається напруженою, Міністерство закордонних справ вчора дало рекомендації громадянам, які вже перебувають на території Білорусі, проявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участь у демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади», – сказав міністр.

Він зауважив, що, у зв’язку з затриманням напередодні принаймні трьох українських громадян, міністерство видає нову рекомендацію громадянам України.

«Сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України: утриматись від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації у цій країні та подальших оголошень», – заявив Кулеба.

Зазначимо, напередодні в МЗС  повідомляли,  що у Мінську затримали двох українців – Костянтина Реутського і Євгена Васильєва.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської – 9,90% голосів.

Після закінчення президентських виборів у Білорусі почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

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