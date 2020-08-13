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На Донбасі підірвалися двоє військових: один із них загинув

Ольга Денисяка

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У четвер, 13 серпня, на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися  двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі оперативно-тактичного угруповання «Схід», що входить до складу Об’єднаних сил.

 

Зазначається, що військові відхилилися від маршруту слідування. Пораненого військового доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються.

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