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Молоду жінку, яка зарізала 23-річного хлопця у Стебнику, взяли під варту

Соломія Головіна

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На Львівщині обрали запобіжний захід  28-річній мешканці Стебника, яка смертельно поранила ножем парубка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Як відомо, цей випадок нещодавно стався у Стебнику Львівської області. 28-річна місцева мешканка, перебуваючи у нетверезому стані, у себе вдома вдарила ножем в шию 23-річного парубка, з яким разом розпивали спиртне того вечора.

Внаслідок удару була пошкоджена ліва легеня. Молодик помер від сильної крововтрати.

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Судом задоволено клопотання прокурорів Дрогобицької місцевої прокуратури: дівчині обрано запобіжний захід – 60 днів під вартою без визначення розміру застави. Тепер їй загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.

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