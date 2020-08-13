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Мешканка Сокальщини виростила рекордно велику плантацію маку

Наталя Дуляба

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Сокальського району, яка висадила рекордно велику плантацію снодійного маку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

У липні під час спецоперації «Мак» поліцейські виявили рекордно великий посів маку снодійного у Сокальському районі.

Так, мешканка села Хлівчани висадила 4510 рослин маку, що є рекордно великою плантацією у районі. Така кількість рослин більше ніж у 9 разів перевищує допустиму норму, встановлену законодавством.

За фактом незаконного посіву снодійного маку відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.310 КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Правоохоронці вже завершили досудове розслідування. Долю мешканки Сокальщини вже вирішуватиме суд.

Зазначимо, із травня і до кінця вересня на Львівщині триває поліцейська спецоперація під умовною назвою «Мак», метою яких є виявлення та знищення незаконних посівів наркотичних рослин снотворного маку та конопель, а також перекриття каналів їхнього надходження у незаконний обіг.

Під час рейдів правоохоронці виявили 38 незаконних посівів маку і конопель. Нещодавно у мешканця Перемишлянського району виявили 2000 рослин маку.

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