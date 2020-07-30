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На Перемишлянщині у селянина вилучили рекордну кількість маку

Вероніка Рой

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У Перемишлянському районі у селянина правоохоронці вилучили близько двох тисяч рослин снодійного маку. Це один найбільших так званих «врожаїв», які зафіксували на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Рекордний «врожай» виявили на одному із городів 45-річного селянина у с. Липівці Перемишлянського району. Відтак було проведено обшук території помешкання, під час якого виявлено та вилучено 2 тисячі рослин, зовні схожих на снодійний мак.

Це вчетверо більше мінімальної кількості, достатньої для кваліфікації такого вирощування за ч.2 ст.310 КК України (умисний тяжкий злочин, за який передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі).

У прокуратурі зазначють, що цей «врожай» є найбільшим з виявлених на Перемишлянщині за останні три роки та один із найбільших, які цьогоріч зафіксували у Львівській області.

На цей час призначено експертизу, за результатами якої прокурори вирішуватимуть питання про повідомлення особі про підозру.

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