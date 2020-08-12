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У липні виявили понад 1,5 тисячі випадків туберкульозу

Вероніка Рой

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У липні 2020 року в Україні зареєстрували 1 530 випадків туберкульозу. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

 

Зокрема, з цих 1 530 випадків туберкульозу:

  • 1 256 нових випадків захворювання;
  • 2 випадки з невідомою історією попереднього лікування;
  • 274 пацієнти з рецидивом;
  • 34 пацієнти, які відновили лікування після перерви;
  • 95 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
  • 74 інші випадки.

Загалом у липні 2020 року від туберкульозу лікувалися 15 219 людей.

«Більшість українців вважає, що туберкульоз – це хвороба безпритульних або людей з нарко- чи алкозалежністю. Натомість, щороку в Україні реєструють десятки тисяч нових випадків захворювань і лише 8-10% з них – у соціально-незахищених громадян», – зазначили у ЦГЗ.

У відомстві зазначають, що лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне.  Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.

«Як це відбувається? Пацієнт отримує протитуберкульозні препарати на 10-20 або 30 днів і кожен день, показує процес прийому препаратів на камеру (в реальному часі або пересилає запис) медичній сестрі. Вона переглядає це і ставить відмітки про прийом препаратів», – ідеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я кажуть, що амбулаторна форма лікування має переваги, тому що:

  • пацієнтові немає необхідності лежати в стаціонарі у лікарні;
  • хворий може бути поруч із сім’єю;
  • в деяких випадках пацієнт може продовжувати працювати.

«Необхідність у госпіталізації виникає лише під час появи певних клінічних причин та для пацієнтів з бактеріовиділенням за неможливості забезпечити ефективне та безпечне лікування в амбулаторних умовах. Так відбувається в усіх розвинених країнах. Пацієнти з туберкульозом лікуються у стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Після початку ефективного режиму хіміотерапії за кілька днів пацієнт не становить загрози для інших людей та перестає бути заразним для оточуючих», – додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».

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