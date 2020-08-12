У липні виявили понад 1,5 тисячі випадків туберкульозу

У липні 2020 року в Україні зареєстрували 1 530 випадків туберкульозу. Про це інформує пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Зокрема, з цих 1 530 випадків туберкульозу:

1 256 нових випадків захворювання;

2 випадки з невідомою історією попереднього лікування;

274 пацієнти з рецидивом;

34 пацієнти, які відновили лікування після перерви;

95 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

74 інші випадки.

Загалом у липні 2020 року від туберкульозу лікувалися 15 219 людей.

«Більшість українців вважає, що туберкульоз – це хвороба безпритульних або людей з нарко- чи алкозалежністю. Натомість, щороку в Україні реєструють десятки тисяч нових випадків захворювань і лише 8-10% з них – у соціально-незахищених громадян», – зазначили у ЦГЗ.

У відомстві зазначають, що лікування від туберкульозу в Україні безкоштовне. Під час амбулаторного лікування хворий отримує препарати за місцем лікування.

«Як це відбувається? Пацієнт отримує протитуберкульозні препарати на 10-20 або 30 днів і кожен день, показує процес прийому препаратів на камеру (в реальному часі або пересилає запис) медичній сестрі. Вона переглядає це і ставить відмітки про прийом препаратів», – ідеться у повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я кажуть, що амбулаторна форма лікування має переваги, тому що:

пацієнтові немає необхідності лежати в стаціонарі у лікарні;

хворий може бути поруч із сім’єю;

в деяких випадках пацієнт може продовжувати працювати.

«Необхідність у госпіталізації виникає лише під час появи певних клінічних причин та для пацієнтів з бактеріовиділенням за неможливості забезпечити ефективне та безпечне лікування в амбулаторних умовах. Так відбувається в усіх розвинених країнах. Пацієнти з туберкульозом лікуються у стаціонарі 2 тижні, далі – амбулаторно. Після початку ефективного режиму хіміотерапії за кілька днів пацієнт не становить загрози для інших людей та перестає бути заразним для оточуючих», – додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».