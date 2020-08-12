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Львівські студенти – серед переможців міжнародної олімпіади з математики

Вероніка Рой

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Студенти другого курсу факультету прикладних наук Українського католицького університету  Володимир Фединяк та Максим Процик стали призерами міжнародної олімпіади з математики «International Mathematics Competition for University Students 2020». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УКУ.

 

Змагання цьогоріч приймав Королівський коледж у Лондоні (King’s College London). Олімпіада, участь у якій взяли більше 500 студентів з усього світу, проходила в онлайн режимі з 25 по 30 липня.

Команда факультету прикладних наук вперше брала участь у міжнародних змаганнях з математики. І двоє студентів УКУ, Володимир Фединяк та Максим Процик, опинилися серед переможців змагання поруч із колегами з найкращих університетів світу.

Специфіка цієї олімпіади полягає в тому, що її учасники репрезентують та виступають від  імені свого університету. Керівниками команди з УКУ були професор Ростислав Гринів та викладач факультету та Олесь Добосевич – керівник бакалаврської програми «Комп’ютерні науки». Учасникам пропонувалися завдання зі статистики, теорії ймовірності, алгебри тощо.

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Фото: УКУ

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