COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у сімох районах

Коронавірус діагностували у 11 308 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у сімох районах і в п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 11 308 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1756 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 166.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5433 пацієнти, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 970 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 797 пацієнтів і Жовківський райони – 583 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Трускавці, Моршині, Стебнику, Червонограді і Новому Роздолі, а також у сімох районах області: Миколаївському, Золочівському, Самбірському, Буському, Бродівському, Сколівському та Радехівському районах.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

м. Львів – 5433 (+53),

Пустомитівський район – 970 (+22),

Яворівський район – 797 (+9),

Жовківський район – 583 (+11),

Миколаївський район – 469 (0) ,

, Кам’янка-Бузький район – 395 (+6),

Городоцький район – 343 (+14),

Сокальський район – 233 (+3),

Перемишлянський район – 224 (+9),

м. Дрогобич – 212 (+2),

м. Самбір – 168 (+2),

Жидачівський район – 147 (+4),

Золочівський район – 125 (0) ,

, м. Червоноград – 117 (0) ,

, Мостиський район – 114 (+1),

Самбірський район – 112 (0) ,

, Стрийський район – 104 (+3),

м. Стрий – 101 (+2),

Дрогобицький район – 100 (+1),

Буський район – 98 (0) ,

, Турківський район – 89 (+1),

Бродівський район – 71 (0) ,

, Старосамбірський район – 59 (+12),

м. Борислав – 54 (+8),

Сколівський район – 53 (0) ,

, Радехівський район – 47 (0) ,

, м. Трускавець – 38 (0) ,

, м. Новий Розділ – 33 (0) ,

, м. Стебник – 30 (0) ,

, м. Моршин – 7 (0).

Побороли коронавірус 3040 жителів Львівської області (+91 за добу), ще 310 осіб (+1 за добу) померли від ускладнень.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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