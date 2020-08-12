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COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у сімох районах

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 11 308 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у сімох районах і в п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Коронавірус на Львівщині підхопили 11 308 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1756 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 166.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 5433 пацієнти, на другому місці стоїть Пустомитівщина – 970 пацієнтів, далі йдуть Яворівський – 797 пацієнтів і Жовківський райони – 583 пацієнти. Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Трускавці і Новому Роздолі.

При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Трускавці, Моршині, Стебнику, Червонограді і Новому Роздолі, а також у сімох районах області: Миколаївському, Золочівському, Самбірському, Буському, Бродівському, Сколівському та Радехівському районах.

Так, COVID-19 виявили у мешканців:

  • м. Львів – 5433 (+53),
  • Пустомитівський район – 970 (+22),
  • Яворівський район – 797 (+9),
  • Жовківський район – 583 (+11),
  • Миколаївський район – 469 (0),
  • Кам’янка-Бузький район – 395 (+6),
  • Городоцький район – 343 (+14),
  • Сокальський район – 233 (+3),
  • Перемишлянський район – 224 (+9),
  • м. Дрогобич – 212 (+2),
  • м. Самбір – 168 (+2),
  • Жидачівський район – 147 (+4),
  • Золочівський район – 125 (0),
  • м. Червоноград – 117 (0),
  • Мостиський район – 114 (+1),
  • Самбірський район – 112 (0),
  • Стрийський район – 104 (+3),
  • м. Стрий – 101 (+2),
  • Дрогобицький район – 100 (+1),
  • Буський район – 98 (0),
  • Турківський район – 89 (+1),
  • Бродівський район – 71 (0),
  • Старосамбірський район – 59 (+12),
  • м. Борислав – 54 (+8),
  • Сколівський район – 53 (0),
  • Радехівський район – 47 (0),
  • м. Трускавець – 38 (0),
  • м. Новий Розділ – 33 (0),
  • м. Стебник – 30 (0),
  • м. Моршин – 7 (0).

Побороли коронавірус 3040 жителів Львівської області (+91 за добу), ще 310 осіб (+1 за добу) померли від ускладнень.

Нагадаємо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

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