Опонентка Лукашенка виїхала з Білорусі у Литву

Опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська покинула Білорусь і прибула в Литву. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у Twitter, передає УП.

«Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві», – ідеться у повідомленні.

Напередодні Лінкявічус писав, що намагався додзвонитися до Світлани Тихановської впродовж кількох годин, але місце її перебування не знали навіть її співробітники. Він висловлював занепокоєння її безпекою.

Як відомо, що за даними національного екзит-полу перемогу на виборах, які відбулися 9 серпня, у Білорусі здобув чинний президент Олександр Лукашенко, який є президентом Білорусі з 1994 року. Головною опоненткою Лукашенка була Світлана Тихановська

Після закінчення президентських виборів у Білорусі почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Протести відбулися в чотирьох з шести регіонів країни. Наймасовіші акції пройшли в центрі Мінська, де ОМОН застосував світлошумові гранати для розгону демонстрантів. Кілька людей отримали поранення, на одного з учасників акції наїхав автозак.

У понеділок, 10 серпня, у Білорусі пройшла друга хвиля протестів через результати президентських виборів.

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