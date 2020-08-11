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Доба на Донбасі минула без втрат

Андрій Котенський

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За минулу добу, 10 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації знову було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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