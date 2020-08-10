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За вихідні митники вилучили понад тонну контрабандних товарів

Вероніка Рой

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Протягом минулих вихідних, з 8 по 9 серпня, на кордоні з Польщею митники зафіксували 21 порушення митних правил та вилучили понад тонну контрабандних товарів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужб Галицької митниці.

 

Як повідомляється, за вихідні було зафіксоване 21 порушення митних правил. Переважно громадяни намагались провезти товари без декларування та  сплати митних платежів. Серед вилученого – промислові товари, алкогольні напої та оргтехніка. Зокрема камін вагою 100 кг, 11 принтерів, 24 пляшки шампанського.

Найбільшу спробу незаконного переміщення товарів – 635 кг зафіксовано у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Тут наш співвітчизник намагався смугою спрощеного митного контролю провезти промислові товари: пластикові ринви, джампери, гіпсові комплекти тощо.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково.  Справи скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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