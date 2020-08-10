Спецслужби РФ намагались завербувати львів’янку

Контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала факт вербування львів’янки російськими спецслужбами. Про це Львівському порталу повідомили в СБУ у Львівській області.

Встановлено, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого «МДБ ДНР», де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози.

«За задумом кураторів, вона мала збирати для спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин військовослужбовців Західної України, які приїжджають на територію Донецької області. Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування», – йдеться в повідомленні.

Контррозвідка #СБУ встановила факт залучення львів’янки до негласної співпраці із спецслужбами РФНа Львівщині контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала факт вербування нашої співвітчизниці представниками спецслужб РФ. Встановлено, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. Після цього її доправили до так званого «МДБ ДНР», де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози.За задумом кураторів, вона мала збирати для спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин військовослужбовців Західної України, які приїжджають на територію Донецької області. Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування. Служба безпеки України нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Sunday, August 9, 2020

Служба безпеки України нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

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