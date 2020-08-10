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МОЗ оновило список країн «зеленої» та «червоної» зон

Вероніка Рой

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Міністерство охорони здоров’я оновило перелік держав «зеленої» та «червоні» зон станом на 7 серпня. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

 

До «червоної зони» увійшли Росія, Мальта, Франція, Нідерланди, Франція, Польща, Данія, Японія, Німеччина, Греція та інші.

Громадяни, які прибувають в Україну із країн так званої «червоної зони», повинні проходити 14-денну самоізоляцію. Втім завершити достроково її можна, отримавши негативний результат ПЛР-тесту.

До «зеленої зони» увійшли Швейцарія, Хорватія, Туреччина, Італія, Словенія, Єгипет, Угорщина та інші.

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Як відомо, з 1 серпня Україна змінює показники, за якими країни розподілятимуться в «зелену» та «червону» зони. Відтепер враховуватимуть два показники, при перевищенні яких буде відповідно віднесена країна до «червоної» або «зеленої» зони:

  • якщо приріст хворих за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України;
  • якщо відсоток в тій чи іншій країні за останні 14 днів порівняно з минулими 14 днями буде більше ніж 30%.

Як повідомляв Львівський портал, для України свої кордони вже відкрили 39 країн світу. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Зазначимо в Україні є інтерактивна мапа, де можна перевірити умови в’їзду чи транзитного проїзду.

Про те, як безпечно подорожувати під час пандемії, читайте тут.

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