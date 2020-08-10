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Лікарська помилка, яка призвела до смерті. Справу щодо трьох львівських лікарів передали у суд

Соломія Головіна

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Справу щодо трьох медиків Клінічної лікарні швидкої медичної  допомоги Львова, яких обвинувачують у смерті пацієнта, передали на розгляд у суд. Лікарям загрожує до 2 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Мова йде  про двох завідуючих відділеннями та лікаря Клінічної лікарні швидкої медичної  допомоги, які, за версією слідства, в період 6 – 28 червня 2017 не провели необхідні діагностичні заходи, встановили неправильний діагноз пацієнтці, не встановили та не ліквідували причину перитоніту (запалення очеревини).

У прокуратурі зазначають, що внаслідок нехтування лікарями своїх обов’язків та недостатнього обстеження хворої, їй було призначене неправильне лікування та проведено три операції, які не дали бажаного ефекту.

«Усе це, зрештою, призвело до смерті пацієнтки від перитоніту, заочеревинного абсцесу та некрозу сигмоподібної кишки», – інформують у прокуратурі.

Так, дії медиків кваліфіковано за ч.1 ст.140 ККУ (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого). Тепер медикам загрожує до 2 років позбавлення волі.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт перебуває на розгляді у Шевченківському районному суді Львова.

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