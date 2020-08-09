Внаслідок вибуху в Бейруті загинув українець

Внаслідок вибуху в Бейруті 4 серпня у порту загинув громадянин України – Вільям Азар. Про це на сторінці у Facebook повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

За його даними, загиблий – 32-річний Вільям Азар.

«Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара», – написав посол.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст… Posted by Ihor Ostash on Saturday, August 8, 2020

Як повідомляв Львівський портал, 4 серпня у порту Бейрута стався надзвичайно потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

Зазначимо, 6 серпня в МЗС України повідомляли, що серед помешкань, які виявилися пошкодженими внаслідок масштабного вибуху в порту Бейрута, — домівки трьох сімей українців. Ще одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження. Усі вони звернулися за допомогою до посольства України в Лівані.

Додамо, що наразі відомо про загибель 158 людей та поранення понад 6 тисяч.

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