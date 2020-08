Вибух у столиці Лівану забрав життя щонайменше сотні людей

Унаслідок двох потужних вибухів 4 серпня у столиці Лівану Бейруті загинуло щонайменше сто людей. Декілька кварталів міста повністю зруйновані. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Daily Star.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тонни нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

«Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейрут 4 серпня зросла щонайменше до 100», – інформує видання.

Раніше повідомлялося про 78 загиблих і понад чотири тисячі постраждалих.

За словами мера міста Марвана Абуда, наразі рятувальники розшукують ще понад сотню людей, які зникли після вибухів.

The massive explosion in Beirut’s port blasted windows and doors of nearby buildings, as a giant mushroom cloud rose above. pic.twitter.com/LQE0p0Krol

— DW News (@dwnews) August 4, 2020