У Львові зоозахисники знову вийшли на пікет: вимагають побудувати притулок для тварин

У неділю, 9 липня, на акцію протесту під стінами Львівської міськради прийшли кілька десятків львів’ян. Вони вимагали створити у місті притулок для безпритульних тварин, повідомляє День.

Як заявили організатори акції, міська влада вже багато років обдурює людей будівництвом даного притулку. Є виділена земля, розроблений проект і є рішення. Та ще з 2012 року люди чують тільки обіцянки, які на ділі так і не реалізуються.

Такі дії влади учасники акції пояснюють тим, що у місті діє ЛКП «Лев» (перша комунальна ветеринарна клініка). Через неї, на їх думку, проходять певні корупційні схеми, через які незаконно збагачується влада і їм просто не вигідно будувати притулок, адже через нього проводити корупційні схеми буде неможливо.

«Перед нами маніпулюють різними речами, лиш би відтермінувати будівництво притулку. Але так далі тривати не може! Безпритульна тварина, після того як її відловили, має залишатися в притулку, а не випускатися далі на вулицю, як це зараз роблять в ЛКП «Лев». А що робити з тваринами, власники яких померли і їх нема кому утримувати? Ця проблема вже давно потребує вирішення, але нашій владі завжди немає до цього справи. Тому ми прийшли сюди, щоб нагадати, що Львів – наш спільний дім, а в домі має бути затишно та безпечно всім», – зазначили організатори акції.

На акцію люди прийшли із плакатами на яких зображено безпритульних тварин та написано заклики до будівництва притулку. Також багато хто мав плакати із зображенням міського голови Львова Андрія Садового та написом: «Де притулок? А нема! Миші з’їли!». Дане гасло присутні час від часу також голосно скандували. Крім того люди прийшли на захід із своїми домашніми улюбленцями – котами та собаками.

Як повідомляв Львівський портал, на початку березня виконком Львівської міської ради прийняв рішення передати ЛКП «Лев» проєктно-кошторисну документацію на будівництво Муніципального притулку для безпритульних тварин. Своєю чергою у ЛКП «Лев» заявили, що найближчими роками притулок не будуватимуть, адже законодавство України доволі лояльне до власників тварин, які викидають своїх чотирилапих улюбленців.

Зазначимо, що в.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук заявляв, що у Львові потрібно облаштувати не просто притулок для тварин, а муніципальний центр, що надаватиме широкий спектр послуг та стане самоокупним.

Детальніше про ситуацію із безпритульними котами і собаками у Львові, плани щодо будівництва Муніципального центру для тварин читайте у інтерв’ю з в.о. директора ЛКП «Лев» Андрієм Пінчуком.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: День