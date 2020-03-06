На вулиці Шевченка за мільйон зведуть притулок для тварин

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення передати ЛКП «Лев» проєктно-кошторисну документацію на будівництво Муніципального притулку для безпритульних тварин. Відповідне рішення прийняли у п’ятницю, 6 березня, на засіданні виконкому, передає кореспондент Львівського порталу.
Майбутній притулок для безпритульних тварин розташовуватиметься на вулиці Т. Шевченка, 366-А.
Балансова вартість будівництва – мільйон гривень. Однак ЛКП «Лев» ще має провести корегування проєктно-кошторисної документації.
Соломія Головіна