Андрій Пінчук: «Хочемо облаштувати у Львові не просто притулок для тварин, а муніципальний центр»

В.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук про доцільність облаштування на вулиці Шевченка у Львові не просто притулку, а муніципального центру для тварин, що надаватиме широкий спектр послуг та стане самоокупним.

«Муніципальний центр (притулок) дуже швидко заповниться собаками, яких люди будуть просто підкидати. Чи буде цей проєкт доцільний, і чи буде у міста 50 млн грн для того, щоб утримувати той притулок? Сума, яка потрібна для побудови й утримання притулку є зависокою.

Нам була передана проєктно-кошторисна документація (виконком прийняв рішення про передачу ЛКП «Лев» проєктної документації на створення притулку для тварин, – ред.) Ми її хочемо переробити таким чином, щоб будувати не тільки притулок, а й почати будівництво з центру кремації, облаштувати ветеринарну клініку. Притулок повинен бути самоокупним, він має заробляти кошти на свою діяльність. Це можна зробити, забезпечивши послуги із платної перетримки тварин, облаштувавши грумінг-салон, тренувально-вигульний майданчик тощо. Вже тоді в такому центрі можна мати притулок, який забезпечуватиме подовжену перетримку.

Ніхто не говорить, що місто не хоче його будувати. Ми просто відтерміновуємо це для того, щоб правильно все зробити. На вул. Шевченка є виділене місце для цього муніципального центру, але ми хочемо будувати так, щоб знати, як діяти далі, передбачити, щоб все було раціонально, правильно і, головне, щоб цей притулок був не лише центром, де можна привести і здати тварину, як це відбувається у Брюховичах, а щоб це реально була структура, яка могла б забезпечити великий спектр послуг.

Притулок у Львові обов’язково побудуємо, але лише тоді, коли кожен господар буде максимально відповідально ставитися до свого домашнього улюбленця. Розміщення тварини в такому закладі має стати крайнім рішенням у безвихідних ситуаціях, а не сприянням у бажанні позбутися собаки чи кота, які стали непотрібними.

Відтак, ЛКП «Лев» планує відкоригувати проєктну документацію та розпочати забудову ділянки, відповідно до черг будівництва.

Першочергово буде побудовано:

– центр кремації тварин, адже питання культурної та екологічної утилізації трупів домашніх тварин до сьогодні не вирішене;

– сучасну ветеринарну клініку з грумінг-салоном та перетримкою тварин (в районі Рясне та Рясне-2 такого закладу немає);

– тренувально-вигульний майданчик для собак із виставковим полем, якого немає у Львові;

– центр адопції та продовженої перетримки безпритульних тварин з ЛКП «Лев».

Як повідомляв Львівський портал, на початку березня виконком Львівської міської ради прийняв рішення передати ЛКП «Лев» проєктно-кошторисну документацію на будівництво Муніципального притулку для безпритульних тварин. Своєю чергою у ЛКП «Лев» заявили, що найближчими роками притулок не будуватимуть, адже законодавство України доволі лояльне до власників тварин, які викидають своїх чотирилапих улюбленців.

Джерело: ЛМР

Фото: Facebook/Андрій Пінчук