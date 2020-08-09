На Сокальщині загорілось сміттєзвалище

Ввечері 8 серпня поблизу міста Великі Мости Сокальського району загорілось сміттєзвалище. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Рятувальники зазначають, що повідомлення про пожежу надійшло до них о 21:32 год.

«По прибуттю з’ясувалось що відбулось загорання сміття окремими осередками на площі 50 м.кв», – повідомляють у ДСНС.

Пожежу локалізували о 00:16 год. та повністю ліквідували о 01:54 год. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та прийчини займання встановлюються.

Також надзвичайники додали, що ділянка, на якій спалахнула пожежа належить Великомостівській ОТГ.

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