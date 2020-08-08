За добу на Донбасі окупанти тричі порушили «тишу»

На Донбасі 7 серпня окупанти тричі обстрілювали українські позиції, попри те, що діє режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Так, постріли лунали біля Новолуганського, Шумів та Травневого.

У штабі зазначають, що українські військовослужбовці не реагували на ці постріли та не відкривали вогонь у відповідь, оскільки вважають, що постріли були провокативними.

Крім того, ще два порушення з боку бойовиків відмітили поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту проводили інженерні роботи всупереч домовленостям, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 8 серпня, обстрілів поки не фіксують.

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