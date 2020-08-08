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Під домашній арешт відправили іноземця, який збив насмерть львівську тренерку

Ольга Денисяка

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У Львові суд відправив під домашній арешт іноземця, який 5 серпня насмерть збив жінку на вулиці Замарстинівській. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як повідомлялось раніше, аварія сталася 5 серпня близько 7 години ранку  на вулиці Замарстинівській у Львові. На жінку-пішохода, яка переходила дорогу пішохідним переходом, наїхали два автомобіля – «Нісан», за кермом якого перебував 49-річний іноземець, та мікроавтобус «Мерседес Спринтер», яким керував 57-річний житель Львова.

Від отриманих травм жінка померла. Згодом виявилось, що загиблою була 60-річна тренерка з сучасного п’ятиборства Лідія Яриш.

Слідчі повідомили водію автомобіля «Нісан» про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на  термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на  термін до трьох років або без такого.

За рішенням суду, 49-річний  водій автомобіля «Нісан» перебуватиме під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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