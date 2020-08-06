У ДТП загинула львівська тренерка

Внаслідок ДТП загинула відома львівська тренерка з сучасного п’ятиборства Лідія Яриш. Про це Львівському порталу повідомили у Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА

«Уся спортивна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним, близьким та вихованцям Лідії Яриш з приводу непоправної втрати», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у середу вранці, 5 серпня, на вулиці Замарстинівській, 82 виникла аварія, у якій загинув пішохід.

За попередніми даними, ДТП сталась орієнтовно о 07:13 год. Водій автомобіля «Нісан» не надав перевагу пішоходу і збив його, від удару людину відкинуло під іншу автівку.

Згодом стало відомо, що наїзд стався на пішохідному переході, а під колесами автомобілів опинилася Лідія Яриш.