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У ДТП загинула львівська тренерка

Андрій Котенський

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Внаслідок ДТП загинула відома львівська тренерка з сучасного п’ятиборства Лідія Яриш. Про це Львівському порталу повідомили у Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА

 

«Уся спортивна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним, близьким та вихованцям Лідії Яриш з приводу непоправної втрати», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у середу вранці, 5 серпня, на вулиці Замарстинівській, 82 виникла аварія, у якій загинув пішохід.

За попередніми даними, ДТП сталась орієнтовно о 07:13 год. Водій автомобіля «Нісан» не надав перевагу пішоходу і збив його, від удару людину відкинуло під іншу автівку.

Згодом стало відомо, що наїзд стався на пішохідному переході, а під колесами автомобілів опинилася Лідія Яриш.

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