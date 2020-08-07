У Львові відреставрували браму, якій понад 130 років

У Львові відреставрували дубову браму в будинку на вулиці Ковжуна, 6. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

Фахівці не лише вирівняли деформовану конструкцію, а й відновили значну кількість втрачених елементів оздоблення.

«Цю дубову браму ми відновлювали упродовж місяця. Дверна коробка була деформована, низ прогнив, бракувало великої кількості дрібних декоративних деталей, особливо на внутрішній стороні. Ми також робили вставки в місцях кодових замків, один з яких займав значну площину посередині полотна дверей. На світлику збереглась дуже красива кована решітка, ми її також зачистили», – розповів реставратор Ростислав Малецький.

Дерев’яну браму покрили акриловою лазур’ю і бейцем. Оскільки сама деревина була темна, отримали такий красивий колір під старий дуб.

І унікальний момент: в результаті реставрації фахівці виявили точний вік цієї брами.

«Цікаво, що ми знаємо точний рік цієї брами, а саме 1887 рік. Коли ми її розібрали віднайшли підписи автора з проставленими датами, які він дбайливо прикрив іншою дошкою. Це дозволило зберегти столітні написи, які були залишені звичайним олівцем», – поділився реставратор.

Координувало реставраційні роботи ЛКП «Бюро спадщини» в рамках програми співфінансування з мешканцями.

«Це черговий успішний приклад спільного збереження елементів спадщини міста з мешканцями у програмі співфінансування. Реставраційні роботи цієї брами коштували понад 63 тис. грн, з яких мешканці оплатили майже 19 тис. грн, іншу частину покрив бюджет міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

Фото: ЛКП «Бюро спадщини»