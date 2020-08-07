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США звинувачують Коломойського у відмиванні коштів з ПриватБанку і хочуть конфіскувати нерухомість

Соломія Головіна

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Мін’юст США вимагає конфіскувати у українського олігарха Ігоря Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі і офісний парк в Далласі. Про це повідомляє УП з посиланням на пресслужбу міністерства юстиції США.

 

«Сполучені Штати подали дві цивільні скарги про конфіскацію до Окружного суду США в південному округу Флориди, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі, штат Кентуккі, і Далласі, штат Техас, придбана за рахунок коштів, незаконно привласнених ПриватБанком в Україні, підлягає конфіскації», – мовиться у інформації.

Стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів.

Зокрема, вони відмивали частину доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, в основному в кіпрському відділенні ПриватБанку, а після того переводили кошти в США.

У американському відомстві зазначили, що партнери Коломойського і Боголюбова у США Мордехай Корф і Урі Лейбер створили мережу організацій (з деяким відмежуванням від назви «Оптима») для подальшого відмивання і інвестування незаконно привласнених коштів.

Вони придбали нерухомості і підприємств у США на сотні мільйонів доларів, враховуючи майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвіллі, відому як PNC Plaza, і офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom.

Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

Як повідомляв Львівський портал, ПриватБанк перейшов у державну власність 19 грудня 2016 року. 41 мільйон доларів з ПриватБанку за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії «Квартал 95».

Варто додати, що лише в останню ніч перед націоналізацією ПриватБанку тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

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