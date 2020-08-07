«Підприємливий» мешканець Золочівщини ошукав п’ять фірм на 1,5 млн грн

На Львівщині 32-річний мешканець Золочівщини продавав через Інтернет спецтехніку, яку не доставляв підприємствам-замовникам. Відтак зловмисник заволодів грошовими коштами щонайменше п’яти фірм на майже 1,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як з’ясувалося, директор підприємства, 32-річний мешканець одного з районних центрів області, розміщував у мережі Інтернет недостовірні дані про продаж спецтехніки та, вводячи покупців в оману, отримував від них аванси на розрахунковий рахунок свого підприємства. При цьому товар замовники так і не отримували, а повертати аванс зловмисник відмовлявся.

Таким чином, у період від квітня до грудня 2017 року керівник фірми заволодів грошовими коштами п’яти підприємств різних форми власності на загальну суму майже півтора мільйона гривень.

Так, 7 серпня слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 та ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Поліцейські закликають, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно ретельно перевіряти постачальників товару. Також, за можливості, надавайте перевагу варіанту оплати товару вже після його отримання.

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