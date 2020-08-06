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Від ускладнень коронавірусу померла львівська журналістка

Андрій Котенський

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Вчора, 5 серпня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, на 53-му році життя померла авторитетна львівська журналістка, головний редактор районної газети «Бойківська думка» Іванна Русин. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Іванна Русин була багаторічною керівницею редакції районної газети, яка після роздержавлення трансформувалася у Інформаційно-просвітницький медіа-центр «Бойківська думка» (Сколівський район, Львівської області).

Випускниця факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, член Національної спілки журналістів України з 2001 року, член секретаріату Львівської облорганізації НСЖУ. Відома своєю принциповою позицією з відстоювання інтересів мешканців Бойківського краю та резонансними публікацями…», – повідомив Сергій Томіленко

Як відомо, 5 серпня від коронавірусу помер також відомий львівський підприємець.

Станом на ранок середи, 5 серпня, коронавірус лабораторно підтвердили у 10 223 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 156 нових хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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