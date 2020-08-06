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Від коронавірусу помер відомий львівський підприємець

Андрій Котенський

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У Львові, 5 серпня, від коронавірусу помер відомий підприємець Михайло Коропецький. Відповідна інформація з’явилася на сайті Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Із сумом повідомляємо, що у Львові від коронавірусу помер відомий підприємець, меценат, віцепрезидент та керівник львівського регіонального представництва українського національного комітету Міжнародної торгової палати Михайло Коропецький», – йдеться у повідомленні ICC Ukraine.

Як відомо, Михайло Коропецькому було 62 роки, він був власником меблевої компанії «Сігма».

Станом на ранок вівторка, 4 серпня, коронавірус лабораторно підтвердили у 10 067 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 146 нових хворих.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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