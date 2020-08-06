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Міністр інфраструктури проінспектує дорогу до Краковця

Ольга Денисяка

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У п’ятницю, 7 серпня, міністр інфраструктури України Владислав Криклій відвідає Львівську область. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

7 серпня міністр інфраструктури України Владислав Криклій проінспектує автомобільну дорогу Мостиська – Краковець.

Зазначимо, що дорога місцевого значення Мостиська – Краковець з’єднує між собою міжнародний пункт пропуску  Краковець – Корчова та місто Мостиська, що знаходиться за 13 км від міжнародного пункту пропуску Шегині – Медика. Її загальна довжина становить 19,1 км.

Як повідомляв Львівський портал, ремонтні роботи розпочались наприкінці липня, їх вартість – 146,5 млн грн. Але також передбачене фінансування і за грантові кошти Республіки Польща – 2,1 млн євро та дофінансування з обласного бюджету.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Додамо, що раніше у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

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