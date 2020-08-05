Російські окупанти на Донбасі продовжують провокативні постріли попри «всеосяжне перемир’я»

Минулої доби, 4 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили на Донбасі три провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Зокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомету неподалік населеного пункту Піски. А пізніше, поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомету. Таку ж тактику застосував і біля Луганського.

«Розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога, українські воїни на дії противника вогонь не відкривали», – інформують у штабі.

Також у пресцентрі ООС зазначають, що бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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