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Під майданчик для вигулу собак у Парку культури незаконно зрізали дерева

Наталя Дуляба

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Для того, аби облаштувати майданчик для вигулу собак, на території Парку культури несанкціоновано зрізали дев’ять дерев. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

У вівторок, 4 серпня, екологи проводили перевірку на території львівського Парку культури. Під час обстеження біля вулиці Лижв’ярської вони виявили незаконну вирубку дерев.

Встановлено, що в парку під час облаштування майданчику для вигулу собак самовільно зрізали дев’ять дерев.

Наразі Держекоінспекція з’ясовує всі деталі, а також запевняє, що «вживає усіх необхідних заходів».

Нагадаємо, влітку 2019 року Львівська міська рада затвердила перелік локацій, де облаштують майже сотню майданчиків для вигулу собак. Детальніше читайте за цим посиланням.

У Парку культури окремий майданчик для вигулу собак почали облаштовувати навесні. Його площа становить 1900 м кв. На всі роботи витратили пів мільйона гривень.

Як відомо, спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак також існує у парку ім. І. Франка.

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Фото: Держекоінспекція

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