Як виглядатиме вигульний майданчик для собак у Парку культури. Візуалізація

У березні в Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького у Львові розпочнуть облаштовувати тренувально-вигульний майданчик для собак. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ЛКП «Лев».

Майданчик буде розділеним на дві відокремлені секції – для вигулу великих та маленьких тварин. Його площа становитиме 1900 кв м.

Обидві секції міститимуть тренажери для спортивних занять із собаками, доріжки, зручні лавочки та станції для прибирання за тваринами.

Майданчик освітлюватиметься у темний час доби. Тут можна буде чудово провести час із своїм чотирилапим другом.

«На Стрийський парк та Парк культури припадає найбільше відвідувачів із собаками, які проживають у центральній та прилеглій до центру частинах міста. На жаль, це єдине місце, де люди можуть відпустити своїх собак з повідків і не хвилюватися, що тварина вибіжить на дорогу. Однак, саме тут і породжується багато конфліктів. Відвідувачі парку, які бояться собак, невдоволені їх вільним вигулом, а відвідувачі з собаками не мають законного місця де могли б спустити тварину. Саме будівництво тренувально-вигульного майданчика допоможе зняти напругу і дозволить усім відвідувачам парків почувати себе тут затишно та комфортно», – зазначає директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Зауважимо, що будівництво тренувально-вигульний майданчик для собак у Парку культури обійдеться у 500 тис. грн.

Як раніше повідомляв Львівський портал, на засіданні комісії екології та природокористування Львівської міськради вирішили облаштувати два нові тренувально-вигульні майданчики для собак: у Парку культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького та на вул. Промисловій навпроти ЛКП «Лев».

Нагадаємо, що влітку минулого року ЛМР затвердила перелік із майже сотнею майданчиків для вигулу собак.

Як відомо, спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак зараз існує у парку ім. І. Франка.