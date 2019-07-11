У Львові облаштують майже сотню спеціальних майданчиків для вигулу собак. Локації

Сьогодні, 11 липня, сесія Львівської міської ради затвердила види та перелік локацій для вигулу собак у місті. «За» відповідну ухвалу проголосували 47 депутатів, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Прийнятою ухвалою депутати визначили три види локацій для вигулу собак у Львові:

прогулянкові маршрути (дозволені прогулянки зі собакою на повідку); вигульні майданчики (дозволений вільний вигул собак без повідка); тренувально-вигульні майданчики (дозволений вільний вигул собак без повідка).

Як розповіла депутатка Ірина Оршак, ще у 2016 році мерія затвердила Правила утримання і поводження з тваринами у Львові. Однак дотепер у місті практично немає місць, де можна було б вільно вигулювати собак. Саме тому протягом наступних кількох років такі майданчики мають з’явитися у кожному районі.

«Суть ухвали полягає в тому, щоб підвищити рівень екологічної свідомості львів’ян, щоб власники домашніх улюбленців могли в гідних умовах вигулювати своїх тварин. Для цього необхідно облаштувати місця для вигулу і дресування собак. Також ми врегулюємо те, що собак вигулюють із порушенням правил, іноді навіть на дитячих майданчиках. А тепер для цього будуть визначені місця, будуть урни, відповідний благоустрій», – підкреслила Ірина Оршак.

Відтак загалом у Львові мають облаштувати майже сотню спеціальних майданчиків для вигулу собак. Левова частина із знаходитиметься у парках та скверах.

Найбільше таких майданчиків з’явиться у Шевченківському та Залізничному районах Львова, найменше – у Галицькому та Сихівському районах.

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Нагадаємо, спеціальний майданчик для вигулу та тренування собак зараз існує у парку ім. І. Франка.