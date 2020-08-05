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6 серпня частина Сихова буде без води

Ольга Денисяка

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У четвер, 6 серпня, через заміну водопроводу на вул. Манастирського-Зубрівська частина Сихівського району Львова буде без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

ЛМКП «Львівводоканал» замінятиме аварійну ділянку водопроводу, діаметром 300 мм, на вул. Манастирського-Зубрівська. Відтак з 10:00 до 20:00 год. буде припинено подачу води до частини Сихівського району міста.

Зокрема, без водопостачання будуть вулиці: Морозна, Сихівська, Зубрівська, Довженка, Манастирського, Хуторівка, Райдужна, Розбіжна, пр. Червоної Калини, 61−79.

На час відключення водопостачання у районі працюватиме водовозка. Місце розташування водовозки – пр. Червоної Калини, 67−75, з 10:00 год.

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