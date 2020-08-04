У Львові мешканці 24 будинків досі залишаються без гарячої води

Станом на 4 серпня ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1076 будинків. Без гарячого водопостачання залишаються 24 будинки: 2 – у Галицькому районі, 13 – у Личаківському, 8 – у Сихівському, та 1 – у Шевченківському. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівтеплоенерго», гарячу воду отримують 9 будинків Галицького району. Без гарячого водопостачання 2 будинки – на вул. Венеціанова, 15 і вул. Вітовського, 38 – через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Личаківському районі гарячу воду отримують 100 будинків, без води – 13 будинків.

Так, через гідравлічні випробування внутрішньоквартальних теплових мереж до котелень на вул. Зелена, 111а і вул. Солодова, 6, до 13 серпня призупинено подачу гарячої води в будинки на вул. Піскова, 7, 9, Солодова, 10, а до 7 серпня – до будинків на вул. Зелена, 115, вул. Керченська, 13а, 17а, 19а.

Також будинки на вул. Ольжича, 13, Павлика, 3 Левицького, 25а, Академіка Павлова, 6, 6б, вул. Довбуша, 6а не отримують гарячу воду через ремонтні роботи на газовому обладнанні.

У Сихівському районі без гарячої води – 8 будинків на вул. Демнянська, 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24, через ремонт теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 6 серпня.

У Шевченківському районі гарячу воду отримують 266 будинків, без гарячої води 1 будинок на вул. Щепова, 4 через ліквідацію пориву на тепловій мережі. Відновити гаряче водопостачання у будинок на вул. Щепова, 4 планують до 4 серпня.

У Франківському районі гарячу воду отримують усі будинки – 273.

Як повідомляв Львівський портал, із 15 червня у Львові стартували гідравлічні випробування тепломереж, на час яких призупиняється подача гарячої води мешканцям.

Раніше у мерії обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

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