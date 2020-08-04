Смерть півторарічної дівчинки, яка випала з вікна багатоповерхівки. Поліція відкрила кримінал

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через загибель дівчинки віком 1 рік 8 місяців, яка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Нагадаємо, близько 9:00 год. на вулиці Рубчака у Львові з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі багатоквартирного будинку, випала дівчинка віком 1 рік 8 місяців. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати дитину не вдалося.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статі – до п’яти років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини загибелі дитини. Призначено судово-медичну експертизу.

Правоохоронці вкотре нагадують батькам: «Пильнуйте своїх дітей та не залишайте їх без нагляду навіть на нетривалий час. Не залишайте вікна відчиненими та не ставте біля них предмети чи меблі, скориставшись якими, діти можуть вилізти на підвіконня».

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