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Потяг травмував мешканця Новояворівська: чоловік п'яним заснув на колії

Соломія Головіна

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У Яворівському районі потяг травмував 57-річного мешканця Новояворівська, який заснув на залізничному полотні, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився 3 серпня близько 15:00 год. Електровоз зі сполученням «Клепарів-Шкло» скоїв наїзд на чоловіка на перегоні «Затока-Янтарне». Чоловіка  доставлено у реанімаційне відділення районної лікарні з травмою ноги.

Також попередньо встановили, що машиніст потяга, 37-річний мешканець Перемишлянського району, під час руху побачив чоловіка, який спав на залізничному полотні. Він застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Медична експертиза встановила, що на момент події постраждалиq перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі Яворівського відділу поліції  відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі від двох до семи років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.

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