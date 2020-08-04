На трасі Київ – Чоп під колесами вантажівки загинув львів’янин

На трасі Київ – Чоп поблизу села Деревач, що на Пустомитівщині, вантажівка насмерть збила 34-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась вночі 3 серпня орієнтовно о 02:50 год. Їдучи трасою Київ – Чоп, водій вантажівки Volvo, 32-річний громадянин Сербії, збив пішохода.

Постраждалий виявився 34-річним львів’янином. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Як уточнили Львівському порталу у Нацполіції Львівщини, за цим факт вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Наразі триває слідство.

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