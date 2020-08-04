На площі Двірцевій патрульні «полюватимуть» на водіїв-порушників паркування

Патрульна поліція посилить чергування на площі Двірцевій і штрафуватиме порушників ПДР, які паркуватимуть автівки у частині, де розташовуються зупинки громадського транспорту і пішохідна зона. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Зараз тривають активні ремонтні роботи з ремонту пл. Двірцевої – лівої частини, з облаштуванням скверу. Це та частина, куди могли заїздити легкові автомобілі. Оскільки зараз туди заїхати немає змоги, то водії намагаються «застрибнути» в частину з правої сторони, яка передбачена для роботи автостанції, де розташовані зупинки автобусів та електротранспорту. А це створює великі незручності в роботі. Також водії заїздять у пішохідну зону», – повідомив заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

Мерія закликає водіїв не порушувати правила дорожнього руху і наголошує, що від сьогодні буде посилено роботу патрульної поліції, яка штрафуватиме порушників.

«Ми домовилися, що Патрульна поліція посилить чергування на пл. Двірцевій, з особливим акцентом на пікові години. Поліція буде штрафувати порушників, які заїздитимуть у праву частину площі. Також «Муніципальна варта», зі свого боку, допомагатиме поліції виявляти і штрафувати порушників», – наголосив посадовець.

Додамо, що проїзд у ліву частину площі планують відкрити через тиждень – 14 серпня.

«Хочу наголосити, що на пл. Двірцевій триває ремонт. Треба почекати тиждень, поки завершаться роботи з ремонту проїзної частини з лівої сторони площі, яка передбачена для проїзду легкового транспорту. Через тиждень усі зможуть заїздити цю частину й паркуватися на сучасній, гарній площі, і радіти, разом з усіма львів’янами, що ми маємо такий гарний простір біля вокзалу, де можемо зустрічати і проводжати наших рідних та гостей чи просто відпочивати», – зазначив Геннадій Васьків.

За його словами, щоб не виникало непорозумінь, службові транспортні засоби таких установ як Укрпошта чи Залізниця будуть ознаковані відповідними перепустками для заїзду в праву частину площі.

Як відомо, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.