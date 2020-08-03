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Затримали «столичного терориста»

Ольга Денисяка

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Спецпризначенці затримали громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожував вибухівкою. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Львівський портал.

 

«Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув’язнення», – написав Геращенко.

У Службі безпеки України повідомили, що наразі вибухотехніки перевіряють приміщення. За фактом порушили кримінальне провадження за статтею 258 (терористичний акт).

❗️Співробітники ЦСО «А» СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника у відділенні «Універсал банк» в БЦ «Леонардо»….

Posted by The Security Service of Ukraine on Monday, August 3, 2020

 

Як повідомляє hromadske, перед затриманням зловмиснику дали можливість виступити в прямому етері деяких телеканалів. Він почав свій виступ з того, що представився святим духом – богом. Він згадав про минулорічні вибори президента й розкритикував Володимира Зеленського за його рік на посаді. Сухроб розповів, що вже 5 років живе в Україні й обурений політичною ситуацією.

Нагадаємо, о 12:00 до поліції зателефонувала представниця «Універсал Банк» з бізнес-центру «Леонардо» та сказала, що у відділення зайшов чоловік до 35 років, який заявив, що має в рюкзаку бомбу. Він попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням. Правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім» та почали перемовини з терористом.

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