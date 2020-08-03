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Замінування львівських судів виявилось фейком

Ольга Денисяка

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Поліцейські встановлюють особу аноніма, який 3 серпня повідомив про замінування приміщення трьох судів на вулиці Чоловського у Львові. про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Так, 3 серпня, близько 14:20 год. у поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування Галицького районного суду міста Львова, що на вулиці Чоловського.

З будівлі, де знаходяться Галицький та Сихівський районні суди, а також Львівський обласний адміністративний суд, евакуювали близько 200 працівників та відвідувачів.

Правоохоронці обстежили будівлю та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.

Зараз поліцейські встановлюють особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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