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На водоймах Львівщини з початку року втонули 28 людей

Соломія Головіна

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Із початку року на водоймах у Львівській області втонуло 28 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС області.

 

Так, від початку року на водоймах області виявили 28 загиблих осіб, серед яких двоє дітей. Ще двох людей вдалося врятувати.

Надзвичайники закликають мешканців Львівщини дотримуватися правил поведінки під час відпочинку на водних об’єктах.

Нещодавно Львівський портал повідомляв, що 30 липня з місцевого озера у Яворівському районі витягли тіло 12-річного хлопця.

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