На Самбірщині 62-річний чоловік загинув під час пожежі у погребі

У селі Новий Острів Самбірського району під час пожежі у погребі загинув 62-річний власник домогосподарства. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що займання у погребі сталося 2 серпня близько 10:00 год. Пожежно-рятувальним підрозділом у будівлі було виявлено тіло власника домогосподарства.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м. Пожежу ліквідовано о 10:33 год.

Обставини події встановлюються.

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