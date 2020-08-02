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Як адаптувати дитину до дитсадка: пояснення МОН

Вероніка Рой

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У Міністерстві освіти  науки підготували рекомендації для батьків щодо адаптації дитини до дитячого садка. Про це йдеться на Facebook-сторінці МОН.

 

У відомстві зазначають, що перший похід до дитячого садочка може виявитись стресом для дошкільнят. Процес адаптації до дитсадка триває кілька тижнів, а іноді – місяців.

Щоб адаптація була простішою, варто починати її ще до початку навчання. Тож за 1-2 місяці баткам варто:

  • розповідати про садок в ігровій формі або через казку;
  • пояснювати розпорядок дня всієї сім’ї та дати зрозуміти, чим займатимуться батьки, поки дитина в дитсадку: доречним буде використання аналогії «дитячий садок – робота для діток»;
  • показати будівлю дитсадка та територію навколо нього;
  • говорити правду: не варто прикрашати дійсність та обіцяти, що дитині буде щодня весело чи завжди буде улюблена їжа;
  • придумати ритуал прощання: обійми, кулачок, гасло тощо;
  • запевнити дитину, що Ви щодня забиратимете її з дитсадку. У дитини може бути страх, що батьки залишають її в садку надовго чи навіть назавжди, тож варто запевнити її, що це не так.

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До слова, з 17 липня обласна комісія ТЕБ і НС дозволила на Львівщині відновити роботу дитячих садочків. Детальніше про те, яки вони запрацювали після чотирьох місяців вимушеного карантину, читайте у матеріалі «Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків».

Втім 31 липня стало відомо, що через коронавірус в працівників у Львові закрили два дитсадки

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