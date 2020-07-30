В Україні виявили масштабний продаж ліків сумнівної якості

Правоохоронці викрили міжнародне угруповання, яке займалося контрабандою і продажем в Україні лікарських засобів серцево-судинної, онкологічної і репродуктивної груп сумнівної якості. Про це Львівському порталу повідомили в Службі безпеки України.

Схему контрабандного ввезення і продажу ліків налагодили мешканці Києва і Харківської області. Незареєстровані в Україні препарати вони отримували з Росії та Азії, в тому числі й через міжнародні поштові сервіси.

Отримані медикаменти зловмисники пропонували на спеціалізованих інтернет-платформах і доставляли їх кур’єрами та сервісами експрес-доставок. При цьому зберігали і транспортували препарати без дотримання встановлених санітарних норм, зокрема температурного режиму.

Під час обшуків правоохоронці знайшли майже 2500 упаковок медзасобів сумнівної якості. Їхня вартість становить більше 3 млн грн. Також виявлено документи із доказами протиправної діяльності і гроші, які, ймовірно, «заробили» зловмисники.

Всі лікарські препарати найближчим часом мають скерувати на експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюються всі деталі злочинної схеми, а також осіб, причетних до протиправної діяльності.

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