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Ринок на Володимира Великого знову закрили через порушення карантину

Вероніка Рой

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Через порушення карантинних та санітарних вимог знову тимчасово закривають ринок «Біля універмагу», що  на вулиці Володимира Великого, 59 у Львові. Відповідне рішення у четвер, 30 липня, прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

 

Як йдеться у протоколі комісії ТЕБ і НС,  поліція виявила порушення карантинних та санітарних вимог на ринку «Біля універмагу».  У зв’язку з цим комісія вирішила призупинити діяльність ринку з  31 липня.

Також комісія дозволила відновити діяльність 7 закладів підприємницької діяльності, які раніше закрили через порушення карантинних вимог.

Крім цього, комісія вирішила надати дозвіл на послуги денного догляду у філіях комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Джерело» для осіб з інвалідністю віком 18−45 років.

Як повідомляв Львівський портал, 7 квітня, під час жорсткого карантину, міська комісія ТЕБ і НС тимчасово закрила  ринок «Біля універмагу» на вул. Володимира Великого. Оскільки правоохоронці неодноразово фіксували великі скупчення людей. Втім всього за три дні роботу ринку дозволили відновити.

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