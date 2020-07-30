Ринок на Володимира Великого знову закрили через порушення карантину

Через порушення карантинних та санітарних вимог знову тимчасово закривають ринок «Біля універмагу», що на вулиці Володимира Великого, 59 у Львові. Відповідне рішення у четвер, 30 липня, прийняла міська комісія ТЕБ і НС.

Як йдеться у протоколі комісії ТЕБ і НС, поліція виявила порушення карантинних та санітарних вимог на ринку «Біля універмагу». У зв’язку з цим комісія вирішила призупинити діяльність ринку з 31 липня.

Також комісія дозволила відновити діяльність 7 закладів підприємницької діяльності, які раніше закрили через порушення карантинних вимог.

Крім цього, комісія вирішила надати дозвіл на послуги денного догляду у філіях комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Джерело» для осіб з інвалідністю віком 18−45 років.

Як повідомляв Львівський портал, 7 квітня, під час жорсткого карантину, міська комісія ТЕБ і НС тимчасово закрила ринок «Біля універмагу» на вул. Володимира Великого. Оскільки правоохоронці неодноразово фіксували великі скупчення людей. Втім всього за три дні роботу ринку дозволили відновити.