Водію Range Rover, який у Львові на «зебрі» збив пішохода, оголосили про підозру

Водію Range Rover, який на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Городоцькій у Львові скоїв наїзд на 33-річного чоловіка, оголосили про підозру. ДТП сталася 25 липня, постраждалого чоловіка з травмами забрали у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що 29 липня водію повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Тепер чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, близько 8:50 год. 25 липня на вулиці Городоцькій у Львові водій автомобіля Range Rover, 38-річний мешканець міста Пустомити, скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП 33-річного пішохода з травмами доставили в лікарню.

Досудове розслідування триває.

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