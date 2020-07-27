Поліція шукає свідків ДТП на Городоцькій, у якій постраждав 33-річний чоловік

У суботу, 25 липня, у Львові на вулиці Городоцькій Range Rover збив 33-річного пішохода на нерегульованому пішохідному переході. Поліція просить зголоситися очевидців ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

ДТП сталася близько 8.50 на вулиці Городоцькій. Тоді водій автомобіля Range Rover скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. В результаті аварії 33-річного пішохода з травмами доставили в лікарню. Як встановили правоохоронці, за кермом автомобіля знаходився 38-річний мешканець міста Пустомити.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Всіх, кому відома будь-яка інформація щодо автопригоди, просять зателефонувати на оперативну лінію 102 або за номером 097 65 12 275.