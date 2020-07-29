На площі Ринок встановили нову браму

На площі Ринок у Львові за кошти міста та мешканців виготовили нову браму. Встановити нову браму довелось через те, що оригінальна історична не збереглась. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

Нові двері відтепер прикрашають будинок на площі Ринок, 21. Виготовили їх завдяки програмі співфінансування з мешканцями. У цьому випадку зробили нову браму, оскільки оригінальна історична брама не збереглася: на її місці стояли звичайні радянські міжкімнатні двері, знищені часом. Проте збереглися креслення фасаду цього будинку за якими виготовити браму.

«Це один з тих випадків, коли брама була втрачена. В радянський період на її місці встановили звичайні міжкімнатні двері, які були в жахливому стані. Їх не було сенсу зберігати, адже жодної історичної цінності вони не несли. Нам вдалося віднайти архівні креслення і з допомогою цього документу ми відтворювати вигляд цієї дубової брами», – розповів реставратор Олександр Савчук.

Фахівці кажуть, що з автентичної брами залишилося лише дві оригінальні завіси, які довелось зняти, адже вони були просто вмуровані в стіну.

Нову браму виготовили завдяки міської програми співфінансування з мешканцями за підтримки ЛКП «Бюро спадщини».

«Загальна вартість реставраційних робіт становила понад 45 000 грн. З них місто оплатило майже 32 000 грн, а іншу частину – мешканці, які раніше подали заявку на участь у програмі спів фінансування», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, цього року місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Як повідомляв Львівський портал, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: ЛКП «Бюро спадщини»