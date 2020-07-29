На площі Ринок відкрили фотовиставку про митрополита Андрея Шептицького

На площі Ринок презентували фотовиставку про митрополита Андрея Шептицького. Відтак протягом тижня охочі матимуть змогу дізнатись більше про життя, діяльність і служіння великого українця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Виставку відкрили з нагоди 155-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького.

«Митрополит Андрей Шептицький мав широке бачення розвитку всієї України, розумів, що треба для того, щоб український народ був міцним та самобутнім. Це та людина, яку ми хочемо наслідувати. Митрополит живе в серці кожного. А через людей, які вивчають його спадщину і живуть його цінностями, ми і далі відчуваємо його присутність. І ця виставка сьогодні – щоб ми ще більше пізнавали і надихалися мудрістю митрополита. Ми пишаємося, що в нас буде вагомий інфраструктурний проект – інформаційно-освітній центр імені Климентія Шептицького – брата Андрея. Йдеться про всю родину Шептицьких, про всі родинні цінності, про цінності суспільства, які вони сповідували. Тому ми сподіваємося, що спільною працею цей центр стане дійсно центром неформальної освіти», – зазначила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Матеріали для виставки надав Постуляційний Центр Монастирів Студійського Уставу УГКЦ.

Нагадаємо, з нагоди відзначення 155-ої річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького на Сихові відкрили символічний мурал із його зображенням.

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